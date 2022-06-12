Çavuşoğlu: Rum tarafı, 'güven artırıcı adımlar' diye eski gündeme getirdikleri müzakereleri yeniden satmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşmada, Çavuşoğlu'nun yanı sıra, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milletvekili Ali Şan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da yer aldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den KKTC'ye selamlar getirdiğini söyledi.

"Kıbrıs Türk halkı, bizim canımız, her şeyimiz, kıymetlimizdir." diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC ve Kıbrıs Türkü'nü hiç yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da yalnız olmayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC temasları kapsamında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile buluştuklarını ve faydalı bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, yarın KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetiyle bir araya geleceklerini, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendireceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Rum tarafı, 'güven artırıcı adımlar ya da tedbirler' diye eski gündeme getirdikleri, müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyor. Bizim tutumumuz belli ama her zaman beraber karar veriyoruz." dedi.

Başbakan Ünal Üstel ve koalisyon hükümetinin içerisindeki siyasi parti başkanlarını da ziyaret edeceklerini belirten Çavuşoğlu, yoğun bir tempoda olmasına rağmen halkla buluşmak istediğini, KKTC'ye her geldiğinde farklı kesimden insanlarla buluşmaktan keyif aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, dünya genelinde önemli gelişmelerin olduğunu, dengelerin değiştiğini, krizler ve savaşların olduğuna değinerek, Türkiye'nin "gelişmeleri yönlendiren" ülkeler arasında olduğunu, bütün dünyanın da bunu böyle gördüğünü ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "(Türkiye'nin dünyada gelişmeleri yönlendiren ülke olması) Bu da durup dururken olmaz. İzlediğin ilkeli, dengeli, adil ve objektif politikalar sayesinde olur. Bu aynı zamanda gücünüzle orantılıdır. Oyunu kurabilmek için de güçlü olacaksınız, size karşı kurulan oyunları bozmak için de güçlü olacaksınız. Sahada da masada da güçlü olacaksınız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, sahada ve masada güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir KKTC demektir." diye konuştu.

Türkiye'de de birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, bunların aşılabileceğini, millet olarak çok zor badireler atlattıklarını söyledi.