Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona survivor koronavirüs salgın
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1511...
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve...
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyor
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün...
5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi
5 günde 120 bin 695...
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1...

Çavuşoğlu'ndan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki

Bakan Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye karşıtı sözlerine tepki göstererek, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesiesas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir." dedi.

Çavuşoğlu'ndan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.