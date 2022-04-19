Çavuşoğlu: Hristiyan düşmanlığının, antisemitizmin ve İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğuna inanıyoruz

Çavuşoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve son İslamofobik olaylara ilişkin, "Hristiyan düşmanlığının, antisemitizmin ve İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Bu yönde her türlü saldırının karşısında olmamız gerekiyor." dedi.

GÜNCEL 19.04.2022, 18:43
Çavuşoğlu: Hristiyan düşmanlığının, antisemitizmin ve İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğuna inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.Batı'da, ramazan ayında ırkçı ve İslam düşmanlığı içeren saldırıların arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İsveç'te bir Neonazi siyasetçi, hem de polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Diğer taraftan, 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya'da, 16 Nisan'da Dortmund'ta DİTİP'e bağlı bir camiye domuz fotoğraflı tehdit mektupları geldi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kanada'da 16 Nisan'da teravih çıkışı cemaate ateş açıldığını ve 5 kişinin yaralandığını da hatırlatarak şöyle devam etti:

"18 Nisan'da Virginia'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı yazılar yazıldı. Batı Şeria’da ölen Filistinli sayısı 18. Gerek Batı Şeria’da gerek Mescid-i Aksa’da yaralananlar toplamda 400’ü geçti. Şimdi ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Özellikle Batı'da Neonazi akımların, buna siyasi partiler de dahil, bu ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları artırdığını görüyoruz. Son zamanlarda seçimlerde desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da radikalleşmeye başladılar. Biz Türkler olarak ve Müslümanlar olarak Hristiyan düşmanlığının, antisemitizmin ve İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Bu yönde her türlü saldırının karşısında olmamız gerekiyor. Her türlü ırkçılığa karşı mücadeleyi de birlikte sürdürmemiz lazım."

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul edilmesinin önemli olduğunu belirterek "Ama sadece bir günü antisemitizmle, bir günü Hristiyan düşmanlığıyla, bir günü İslam düşmanlığıyla mücadeleyi anma günü olarak geçiştirirsek bu akımların önüne geçemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

İsveç'teki provokasyonuna ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in polis gözetiminde yakılması ne demek? İsveç bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ya da eylem özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin ya da insanların kutsalına saldırmak veya camiye saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı var mı? Yok." dedi.

Çavuşoğlu, bunun, artan Neonazi akımının bir göstergesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Şimdi (İsveç Dışişleri Bakanı) Ann Linde'i arasam, bana bir saat hikaye anlatacak. Kusura bakmasın, gıyabında söylüyorum ama ne diyecek? 'İfade özgürlüğü, bizim ülkemizde özgürlük var (diyorlar)' PKK'ya sahip çıkarken de böyle söylüyor. Peki, DEAŞ'a da bu şekilde fırsat veriyor musun ülkenizde madem? O da terör örgütü, diğeri de terör örgütü. 'Yok, vermeyiz.' Bir tanesine veriyorsun, diğerine fırsat vermiyorsun. İkisine de vermemek lazım."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsveç ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara ve benzerlerine gereken tepkiyi gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da telefonda görüşeceğini belirterek "Her türlü ırkçılığa karşı sadece kınama açıklaması yapmayıp mücadeleyi de sürdürmemiz lazım, iş birliği yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Diplomasi için halen bir fırsatın olduğunu düşünüyoruz"

Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında diplomatik çözümün mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Elbette sahadaki şartlar değişse de diplomasi için halen bir fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Tek çözümün de zaten diplomatik yolla sağlanabileceğine inanıyoruz. Askeri bir çözümün olmayacağına inanıyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin, başından bu yana savaşın bir an önce sona ermesi için çaba sarf ettiğini ve tarafları hem Antalya'da hem de İstanbul'da bir araya getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu sürece herkesin katkısının önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin de Ukrayna'ya yönelik saldırıyı reddettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Bunu kabul etmemiz mümkün değil ama bir an önce de bu savaşın sonlandırılması lazım. Bu yönde sahada yer yer şartlar zorlaşsa da çabalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul'daki toplantıdan sonra umutlarımız daha da artmıştı. Fakat en son Buça ve İrpin gibi bazı şehirlerden gelen kabul edemeyeceğimiz insanlık dışı görüntüler ve şimdi Mariupol ve Donbas bölgesinde devam eden çatışmalar süreci olumsuz etkiledi ama öyle veya böyle bu savaşı durdurmamız lazım. Bunda tabii ki Macaristan'ın desteği, katkısı önemli."

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