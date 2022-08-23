Çavuşoğlu: (ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapılacak

GÜNCEL 23.08.2022, 11:32
Çavuşoğlu: (ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusunda, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız." açıklamasında bulundu.

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