Çavuşoğlu: (ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapılacak
GÜNCEL 23.08.2022, 11:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusunda, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız." açıklamasında bulundu.
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