Çatışmaların bir an önce durması için Türkiye elinden gelen gayreti göstermeye devam edecek
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifingin ardından Mehmetçik'e hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Akar, "Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Özel seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, "Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz. Silahlı kuvvetlerimiz de iş birliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.
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