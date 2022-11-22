Çanakkale Şehitler Abidesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Abidede, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2015'te peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Bölgede yapılan kontrol ve incelemelerde, mevcut durumun iyileştirme gerektirdiği, ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılama noktasında peyzaj sulama donanımlarının ve yangın musluklarının yenilenmesi gerektiği tespit edildi.

Şehitler Abidesi’nin, teknik alt ve üstyapı sorunlarının giderilmesi ile gerek ulusal çapta bir organizasyon olan 18 Mart Törenlerinin icrası, gerekse ziyaretçi yönetiminin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vizyonu da göz önünde bulundurularak kapsamlı bir proje çalışması başlatıldı.

Çevre düzenleme ve uygulama işi kapsamında, alandaki elektrik altyapı hatlarının, mekanik altyapı hatlarının ve bitkisel peyzaj alanlarının yenilenmesi, alanın ziyaretçi yönetimine yönelik daha işlevsel hale getirilebilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla sert zemin akslarında revizyonlar, kent mobilyaları ve bilgilendirme/yönlendirme elemanlarının yenilenmesi, abide altında yer alan bodrum mekana yönelik su yalıtım sisteminin yenilenmesi, abidenin B giriş kısmına otopark düzenlemesi öngörülüyor.