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Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yılı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı kapsamında, Yeni Zelanda Anıtı'nda çelenk koyma töreni yapıldı.

Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yılı

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton’un açılış konuşması ile başlayan törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Edip Avcı ile protokol üyeleri katıldı.

Törende, Burak Gündoğan tarafından anma kasidesi okundu.

Daha sonra katılımcılar Yeni Zelanda Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunun ardından sona erdi.

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