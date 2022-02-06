Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.

Boğazın, "gerdanlığına" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisine ulaşacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.

Ulaşımdaki entegrasyon, kaliteyi artıracak

Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Asya kulede 165, Avrupa'da ise 203 olmak üzere 2,5 metre çapındaki 368 çelik kazık çakıldı.

Ana kablo imalatları kapsamında orta açıklıklarda 288, yan açıklıklarda ilave 16 kablo demeti ile toplam 304 kablo demetinden oluşan ana kablo montajı ile tabliyeleri ana kabloya bağlayan kelepçe ve askı halatı montaj çalışmaları da sonlandı. Ana kabloyu dış etkilerden de koruyacak tel sargı çalışmaları sürüyor.

Seyit Onbaşı'nın top mermisi zirveye yerleştirilecek

Tabliye boya ve rüzgar bariyerlerinin montaj çalışmaları da devam ediyor.

318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü hariç olmak üzere otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma (BSK) seviyesinde tamamlanırken, asma köprüdeki üst yapı imalatları gerçekleştiriliyor.