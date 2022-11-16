Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istihdam, eğitim ve sosyal politika projeleri fuarı

Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı" düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla yarın ATO Congresium'da yapılacak fuarın sloganı, "Bir Arada Projelerimizle Hayata Değer Katıyoruz" olarak belirlendi.

Fuarla, istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında proje üreten sektör paydaşları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Birçok projenin serüvenine tanıklık edilebilecek

Ülkenin dört bir yanından davet edilen 81 hibe projesi standının kurulacağı fuarda, proje yürütücüleri başarılı uygulamalarını hem ilgilileriyle hem de birbirleriyle paylaşma fırsatı bulacak.

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen uygulamaların da sergileneceği fuarı ziyaret edenler, İstanbul'daki gökevinden Sivas'ta iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinde kullanılan sanal gerçeklik uygulamasına, Gaziantep mutfak sanatları standından Eskişehir'de tasarlanan animasyon filmlerine kadar birçok projenin serüvenine tanıklık edebilecek.

Açılış programının ardından vatandaşlar fuarı ziyaret edebilecek.

250'den fazla proje için 323,6 milyon avro ayrıldı

Avrupa Birliğinin (AB) "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı"nın ikinci fazında yer alan 250'den fazla proje, 323,6 milyon avro fon ayrılan "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" (İESP SOP) aracılığıyla hayata geçiriliyor.

Projelerle, 250 binin üzerinde kişiye sağlanan çeşitli hizmet ve eğitimlerle istihdama katkı sağlanıyor, 20 binin üzerinde kadına istihdamı artırmak amacıyla mali destek veriliyor.

Binlerce çocuğa ve gence eğitim desteği sağlanan projelerle, çok sayıda kişiye de mesleki yeterlilik sertifikası kazandırılıyor.

Farkındalık artırma çalışmaları kapsamında 400 bin kişiye ulaşılan projeler sayesinde, yereldeki aktörlerin kurumsal kapasiteleri güçlendirilirken 250'nin üzerinde bilimsel ve teknik araştırma destekleniyor.