Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından EYT açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda. "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." bilgisini paylaştı.
GÜNCEL 10.11.2022, 14:50
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanları konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."
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