Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz." dedi.

"Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."