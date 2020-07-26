Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında desteklerin sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildiren Selçuk, desteklerin kademeli olarak artırılarak 2021'de 325 avro ve 2022'de ise 350 avro olacağını ifade etti.

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerin yararlanabildiğini aktaran Selçuk, projeden yararlanmak isteyen annelerin internet üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.

Projeye, "www.sgkegitimlibakici.org" veya "www.sgk.gov.tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.