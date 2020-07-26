Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı
Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı...
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale...
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
CHP'nin 37. Olağan Kurultayında gözler PM seçimlerinde
CHP'nin 37. Olağan Kurultayında gözler...
Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi.

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında desteklerin sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildiren Selçuk, desteklerin kademeli olarak artırılarak 2021'de 325 avro ve 2022'de ise 350 avro olacağını ifade etti.

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerin yararlanabildiğini aktaran Selçuk, projeden yararlanmak isteyen annelerin internet üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.

Projeye, "www.sgkegitimlibakici.org" veya "www.sgk.gov.tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.