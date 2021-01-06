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Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşı uygulamasına ilişkin gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi, bunların amacının dolandırıcılık olduğu uyarısında bulundu.

Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulaması konusunda vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgileri isteyenlerle isim ve adres bilgilerinin paylaşılmaması ve telefonlara gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap verilmemesi istendi.

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. Kovid-19 aşı uygulamasıyla ilgili güncel ve güvenilir bilgiye, T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu ve benzeri paylaşımlar takip edilerek, konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOME) bildiriliyor. Böylece ilgili hesaplara erişim engeli getirilmesi ya da hesapların kapatılması sağlanıyor.

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