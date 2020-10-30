Çağrı merkezimiz dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz." dedi.