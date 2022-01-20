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Çadırlarda yaşayan Suriyelilerin kışla çetin sınavı sürüyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkisini gösteren şiddetli yağış, bölgede çadırlarda yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Çadırlarda yaşayan Suriyelilerin kışla çetin sınavı sürüyor

İdlib'in Türkiye sınır hattındaki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı birçok çadır kamp, yoğun sağanak sonrası sular altında kaldı.

Çadırlarını su bastığı için eşyalarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelen çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce aile, geceyi yağmur altında ya da başka kamplarda yaşayan akrabalarının yanında geçirdi.

Suriye'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve Halep kırsalındaki sağanağın 79 çadır kampta binlerce sivili etkilediğini söyledi.

Hallaj, ülkenin kuzeyindeki bazı kamplara yağan kar sonrası birçok çadırın kar altında kaldığını belirterek "bölgede donma tehlikesinin yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

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