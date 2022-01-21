Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü'nde kabulünde yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

1990'dan beri MÜSİAD bünyesinde, ülkesinde kalkınma hareketine destek veren, bu konuda gayret gösteren, demokrasinin güçlenmesine katkı verenlere teşekkür eden Erdoğan, MÜSİAD üyelerinden ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi.

MÜSİAD'ın, kuruluşundan itibaren ülkesi ve milleti için hayal kuran, "Büyük ve güçlü Türkiye" idealine inanan iş adamlarının bir araya geldiği önemli bir çatı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"28 Şubat başta olmak üzere vesayetin gölgesinin ülkemizin tepesine adeta karabasan gibi çöktüğü dönemlerde dahi MÜSİAD dik duruşunu, vakarını, milletten ve milli iradeden yana tavrını daima muhafaza etmiştir. Biz de son 20 yılda ülkemizin ve milletimizin istikbali adına yürüttüğümüz zorlu mücadelede MÜSİAD'ın desteğini daima yanımızda hissettik. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar milletimizin iradesine kasteden tüm saldırıları hamdolsun birlikte beraberce dayanışma halinde püskürttük. Hak ve özgürlüklerden ekonomideki rekorlara kadar tüm başarılarımızın arkasında hükümetimizin azmi yanında MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın da emeği bulunuyor. Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen hamdolsun birlik ve beraberlik içinde özellikle kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor."