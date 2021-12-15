Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın Kanal 7 yemin
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini...
Emniyetin 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Emniyetin 'Zehir' operasyonunda 31 bin...
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde azaldı
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde...

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Elgelaib ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Elgelaib, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.