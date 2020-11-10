Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir
Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir
Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu
Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu
Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir
Bizlere bağımsız bir ülke bırakan...
Büyük Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı
Büyük Önder Atatürk yurdun dört...
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin...

Büyük Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı duruşunda bulunarak andı.

Büyük Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda anma töreni

Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş alanına tören için Atatürk büstü, Türk bayrakları ve karanfil çelenkler konuldu. Törene, Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ile çok sayıda yönetici, personel ve yolcu katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenlerin çalmasıyla hayat bir dakikalığına durdu. Havalimanında bulunanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

AA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.