Büyük Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda anma töreni

Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş alanına tören için Atatürk büstü, Türk bayrakları ve karanfil çelenkler konuldu. Törene, Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ile çok sayıda yönetici, personel ve yolcu katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenlerin çalmasıyla hayat bir dakikalığına durdu. Havalimanında bulunanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.