Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıya eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı.

Kılıçdaroğlu, bu topraklarda yapılan ilk seçimin muhtar seçimi olduğunu, muhtarlığın demokrasinin yıldızı olarak parlayarak bugünlere geldiğini belirtti.

Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyaç olduğunu, 82 ayrı kanunda 354 maddede "muhtar" kelimesinin geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kanunu ve maddeleri kimsenin bilemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Yapmamız gerek ne? Bütüncül bir muhtarlık kanunu. Böylece muhtar eline kanunu aldığında görevi, yetkisi, kamu kurumlarıyla bağlantısı nedir? Bütün bunların tamamının olacağı bütüncül bir muhtarlık kanunu. Bu kanun taslak olarak hazırlandı, muhtarların bir kısmına gönderildi." diye konuştu.

Muhtarlar için de birleşik oy pusulası olması gerektiğini, Türkiye'nin neresinde olursa olsun görüldüğü zaman "muhtarlık evi" denilecek bir yere ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kamu görevlisi bir yardımcı personelin de muhtara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanının nasıl özel kalemi varsa muhtarın da özel kalemi olsun. Dolayısıyla muhtar bir yere gittiği zaman her türlü bağlantı o kişi üzerinden gerçekleşmiş olsun. Bu ne demektir? Muhtarlığı kurumsallaştırmak demektir. Buna ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

"Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı"

"Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım." diyen Kılıçdaroğlu, bu paranın emlak vergisinden karşılanabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emlak vergisinin bir kısmını belediye alır, bir kısmını da muhtara verirsiniz. Muhtar da oradan gelir elde eder. Kaynak var, kaynağın adil paylaşılması lazım. Dolayısıyla şu anlama gelmesin, 'Muhtarın bütçesi var, istediğimiz gibi harcayalım.' Hayır. Bütüncül bir muhtarlık kanunu çıktıktan sonra orada muhtarlık bütçesi de yer alacak. Bütçenin nasıl harcandığı görülecek. Orada kuralları belirlenecek. Aynı zamanda bütçe harcamalarının yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı da ayrıca denetlenecek."