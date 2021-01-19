Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyet ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği yoğun temaslarının ardından dün akşam Erbil'e geçti.

Bakan Akar, buradaki yoğun programlarına ilk olarak eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüşerek başladı.

Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Hem Iraklı kardeşlerimiz hem bölge halkı hem de Türkiye için sorunlarımızı görüşme fırsatı bulacağız. Sorunları birlikte çözebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazımi, Savunma Bakanı Cuburi ve İçişleri Bakanı Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, "Karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.