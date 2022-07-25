Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye gönderilen şüpheli, savcılıkça sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Zanlı Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, polis merkezinde olayı ayrıntılı anlattığını belirtti.

Yaklaşık 15 yıl İstanbul'da el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını aktaran Kamuran Pınar A, "2013'ten beri Bursa'da ikamet ediyorum. Son iki yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Cem, 1 yaşından itibaren benimledir. Onun ihtiyaçlarını ben karşılıyorum." diye konuştu.

Şüpheli, çocuğun annesi değil teyzesi olduğunu öğrenmesi üzerine agresifleştiğini anlatarak "Cem kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Ayrıca benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyadaki fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Poşetlerin içinde eşyalarımız da bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Kadının avukatı da müvekkilinin annesinin kaybından sonra stres bozukluğu yaşadığını tahmin ettiklerini belirterek, Kamuran Pınar A'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, aksi kanaatin oluşması halinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.