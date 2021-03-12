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Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu aktararak "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı" dedi.

Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Bursa'ya gidiş şeridi, Ankara istikametine ters yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bursa yönüne trafik ise alternatif yollardan sağlanıyor.

Tır hariç kazaya karışan araçlar, çekicilere yüklenerek götürüldü. Halen kapalı olan Ankara istikametinde bulunan tırın kaldırılması için çalışmalar ise sürüyor.

"9 ağır yaralımız var"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu aktararak "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazaya 20 aracın karıştığını tespit ettik, yaralılar arasında tır sürücüsü de var. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Kaza yerinde incelemeler yaptıklarını anlatan Canbolat, "Savcının incelemesinin ardından vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri de bölgeden kaldırıldı." dedi.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi yansıdı.

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