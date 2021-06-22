Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını açıkladı.

22 Haziran 2021 Salı 13:04