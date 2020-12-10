Bugün Erdoğan’ın Türkiye’si dünyaya bağımsızlık ve cesaret örneğidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir" dedi.

Aliyev, “Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı” diye konuştu.

"Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse biz iş birliğine hazırız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir. Biz iş birliğine hazırız. Yeni bir iş birliği formatı teşkil ederek, gelecekte savaş riskini sıfıra indirebiliriz”