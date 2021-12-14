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Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu" dedi.

Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığına geldi.

Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Akar, daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni'ne katıldı.

Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti.

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