Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu Milli Savunma Bakanı Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu" dedi.

14 Aralık 2021 Salı 19:09