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Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle andı.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalin mimarı tüm öğretmenleri hürmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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