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Bu ülkede kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en yaygın ve etkin sosyal destek politikalarını hayata geçirmek suretiyle hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduklarını söyledi.

Bu ülkede kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDarülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçmişi 126 yılı bulan güzide kurumun çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere, kimsesizlerin kimsesi olması için Sultan Abdülhamid-i Sani'nin bizzat kendisi tarafından kurulduğunu söyledi.

Bu kurumun bir özelliğinin de din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden herkesi kucaklaması, herkese aynı hizmeti vermesi olduğunu dile getiren Erdoğan, yönetimi, çalışanları ve gönüllüleriyle bu büyük ailenin günümüzde de "Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü" anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Erdoğan, bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldikleri yurt ve kültürel tesisleriyle Darülaceze'nin hizmet yelpazesini daha da genişlettiğini belirterek, "Yurt binamız 901 öğrenci kapasitesiyle eğitim-öğretim hayatının önemli ihtiyaçlarından olan barınma sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. İstanbul'daki 56 üniversitemizin tamamının öğrencilerine hitap eden yurt binasının altındaki ticari alan, hem bölgenin ihtiyacını karşılayacak hem de Darülaceze'ye gelir temin edecektir." diye konuştu.

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