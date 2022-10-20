BU REÇETELER YARINLARI BESLEYECEK
Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteği ile gerçekleştirilecek Güvenilir Ürün Zirvesi programı yayınlandı. Alanının en geniş kapsamlı etkinliğinde bir araya gelecek uzmanlar ‘’Geleceği Besle’’ mottosuyla gıda israfına dur diyecek.
Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Samancı’nın yapacağı Güvenilir Ürün Zirvesi etkinlik programı yayınlandı.
Güvenilir Ürün Platformu tarafından 24 Ekim’de düzenlenecek Güvenilir Ürün Zirvesi gıda ve tarım sektörünü bir araya getirmeye hazırlanıyor. Etkinlik programı yayınlanan zirvenin workshopları ise şimdiden yoğun ilgi görüyor. Unilever Food Solutions desteği ile Geleceğini Besle mottosuyla düzenlenecek workshop’ta gıda israfına dur denilecek. UFS Lead Chef Yasemin Ataman ve UFS Marketing Lead Chef Arif Güneş in sıfır israfla üç reçete denemesi yapacağı workshop’un moderatörü ise Chef Tuna Aktan olacak. Evlerde rahatlıkla yapılabilecek 3 ürün deneyecek UFS şefleri, sıfır atık ile hazırlanacak ürünler ile gıda israfına dikkat çekecek.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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