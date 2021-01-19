SosyalBen Vakfı kurucusu Ece Çiftçi’nin sosyal fayda, sosyal hizmet, sivil toplum ve sosyal girişimciliğe ilgi duyan 14-30 yaş aralığındaki gençlerin faydalanması amacıyla Mayıs 2020‘de oluşturduğu Gençlik Kooperatifi; sosyal sorunlara gençlik enerjisi ile yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Toplumsal sorumluluklarının farkına varmış, toplumsal refahı güçlendirmek için aktif ve heyecanlı olan gençleri sosyal girişimcilik ve sivil toplum konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Gençlik Kooperatifi, gençlerin projelerini sürdürülebilir katkılarla hayata geçirmeyi, onları sosyal yatırımcılarla buluşturmayı, genç aktivizmini ve gönüllülük oranını yükselterek Türk gençliğinin uluslararası arenadaki etkinliğini arttırmayı da hedefliyor.

Gençlik Kooperatifi 23-24 Ocak tarihlerinde online platformda düzenleyeceği Gençlik Zirvesi’nde “Bu Gençlik Nereye Gidiyor?” sorusuna sanat, spor, girişimcilik, aktivizm alanlarında gençlere yön gösterecek konuşmacılar ile "Bu Gençlik Zirveye Gidiyor" şeklinde yanıt verecek.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Falaaddin ve Binnaz Abla aplikasyonlarının kurucusu girişimci Sertaç̧ Taşdelen, iklim aktivisti Selin Gören, cinsellik eğitmeni Rayka Kumru ve Sibil Çekinkaya gibi konuşmacıların katılacağı Gençlik Zirvesi’nde, sosyal girişimde sürdürülebilirliğin önemini vurgulayacak “Gençlik İpi”nin de lansmanı gerçekleşecek. Shopify’da satışa çıkacak Gençlik İpi’nden elde edilen gelirle gençliğin gücüne dair aidiyet ve birlik yaratılarak, fon sağlanması hedefleniyor. Böylece ürünü satın alan herkes “Gençliğin Değişiminde Ben de Varım!” diyerek, gençliğin ileri gitmesine fayda sağlamış olacak.

SosyalBen Vakfı ve Gençlik Kooperatifi kurucusu Ece Çiftçi, Dünya’yı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek kişilerin çocuklar ve gençler olduğuna inandığını vurgulayarak, “Çok küçük yaşta içimde hissettiğim sosyal girişimcilik ruhunu dışarı yansıttığımda neler olduğunu yakından gördüm. Tutkuyla çıktığım sosyal girişimcilik yolunda kaydettiğim ilerleme ve hissettiğim duygusal tatmin paha biçilemez. İşte bu noktada gençlere yol göstermeyi, hayal kurmanın gücünü ve hayallerine giden yolda nasıl çaba sarf etmeleri gerektiğini anlatmayı kendime görev edindim. Gençlik Kooperatifini kurarken hayalim her daim gençlerin rehberi olmaktı. Bu süreçte karşıma güçlü, dinamik ve donanımlı gençler çıkması beni çok mutlu etti. Aklıma gelen “Bu gençlik nereye gidiyor” sorusunu baz alıp bir Gençlik Zirvesi düzenlemeye karar verdik. Bizimle bir bütün olup geleceğe yön vermek isteyen gençleri zirvemize bekliyoruz” dedi.