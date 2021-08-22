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Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Selde hasar gören binaların bazılarının yıkıldığı belirtildi. Öte yandan ekiplerin hava, kara ve denizden kayıpları aramayı sürdürdüğü bildirildi.

Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.

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