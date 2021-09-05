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Bozkurt'ta ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler 25 gündür yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkurt'ta ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyor

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgede yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

İlçenin eski günlerine kavuşması için ekipler tarafından balçıktan arındırılan sokaklar yıkanıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor. 

Evlerini boşaltma kararı alan vatandaşların eşyalarının taşınmasına jandarma ekipleri yardımcı oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor. 

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