Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i ve heyetini Üçüncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sırbistan ile ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayan Erdoğan, Vucic ile ikili gerçekleştirdikleri görüşmede, iş birliğinin geldiği aşamayı kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, gelecek dönemde atılacak adımlar üzerinde durduklarını aktardı.

Görüşmede, başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, "2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. 1 Eylül'de Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzu açtık. Böylece Yeni Pazar'da başkonsolosluk açan ilk ülke olduk. Bu sene inşallah Niş'te de bir konsolosluk ofisi açacağız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın ise Alanya ve Bursa'da ihdas edilenlerle Türkiye'deki fahri konsolosluk sayısını 5'e çıkardığını belirten Erdoğan, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin rekor kırmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda atacağımız ortak adımları Sayın Cumhurbaşkanı ile değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Sırbistan'ın başarıyla yürüttüğü kalkınma hamlesine Türk firmalarının katkı sunması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün 1300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yatırımlarımızın toplam değeri son 10 yıl içerisinde 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Müteahhitlerimiz Sırbistan'da bugüne kadar 823 milyon dolar değerinde 45 projeye imza attı. Müteşebbislerimize verdiği samimi destekten dolayı değerli dostuma teşekkür ediyorum. Türkiye olarak biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara gereken her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz. İlgili kurum ve kuruluşlarımız da Sırbistan'daki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor."

"Güçlü ve kararlı bir şekilde teyit ettik"

TİKA'nın bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2 bin 500 kişiye Türkçe kursu verildiğini söyledi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki seyahatlerin ve turist sayılarının da artış gösterdiğini belirterek, Anadolujet'in aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattığını, Air Serbia'nın da bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul'a uçuşlarını devreye aldığını, böylece Sırbistan'daki 3 havalimanından da Türkiye'ye doğrudan seferler gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu seferlerin sadece turizme değil, ticarete de ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, ilişkilerimizin yoğunluğunun somut göstergeleridir. Görüşmemizde, Balkanlar'ın barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü ve kararlı şekilde bir kez daha teyit ettik. Bosna Hersek'te süren siyasi kriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sırbistan'ın, Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek, bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir. Bosna Hersek ile ilgili krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu da aşikardır. Tüm tarafların Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü zedeleyici adımlar atmaktan imtina etmeleri ve sorumluluk bilinciyle davranmaları şarttır. Türkiye olarak Balkanlar'da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."