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Boşanma aşamasındaki kadının "düğün takıları" talebi reddedildi

İstanbul'da bir kadının boşanma aşamasında olduğu eşine, düğünde takılan her biri 25 gram olan 19 bilezik, 1 set, 24 çeyrek altın, 2 tam altın, tanesi 30 gramdan oluşan 2 bilezik ve nakit parayı alma talebiyle açtığı davanın reddine karar verildi.

GÜNCEL 27.12.2022, 13:45
Boşanma aşamasındaki kadının "düğün takıları" talebi reddedildi

İstanbul'da H.K. isimli bir kadın, eşi Y.K'ye evi terk ettiği gerekçesiyle 2019 yılında boşanma davası açtı. Boşanma davası devam ederken, H.K'nin avukatı Bakırköy 13. Aile Mahkemesine dilekçe sunarak mal paylaşımıyla birlikte düğünde takılan altınları da talep etti.

Mahkemeye sunulan dilekçede, çiftin 2004 yılında evlendiği ve bu evlilikten iki çocuklarının olduğu anlatıldı.

Y.K'nin bir eş ve baba olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilen dilekçede, evlilik devam ederken, H.K'nin evlenmeden önce sahip olduğu para ve ziynet ile düğünde takılan altınları satarak bir kısım mal varlığı elde ettiği ve Y.K'nin bu sayede iş yeri sahibi olduğu kaydedildi.

Dilekçede, H.K'nin evlenmeden önce biriktirdiği altın ve paralarla düğünde takılan altınları boşanma aşamasında olduğu Y.K'nin aldığı öne sürüldü.

Mal paylaşımının yanı sıra düğünde takılan takılar talep edildi

H.K'nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, taraflar arasındaki mal paylaşımının ve mal rejiminin tasfiyesi, dava değeri olarak 10 bin TL ve her biri 25 gram olan 19 bilezik, 1 set, 24 çeyrek altın, 2 tam altın ve 7 bin TL nakit para, ayrıca tanesi 30 gramdan oluşan 2 bilezik ve 50 bin TL birikim sebebi ile toplanmış olan ve davalı tarafından alındığı öne sürülen bedel talep edildi.

Davalı koca Y.K'nin avukatı Mehmet Fatih Yaşar ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, iş yeri alındığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kocanın evi terke zorlandığını belirterek, müvekkilinin evi terk ederken herhangi bir şey almadığını söyledi.

Davacının altınları davalı kocanın aldığını iddia etmesine rağmen bu yönde bir ispatının olmadığını ifade eden avukat Yaşar, söz konusu altınların miktarının ne kadar olduğuna dair de bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti.

Düğün görüntüleri bilirkişiye gönderildi

Dava dilekçesinin kabul edildiği Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, taraflara uzlaşıp uzlaşmayacaklarını sordu.

Boşanma aşamasındaki çiftin uzlaşmaması üzerine dava süreci başladı.

Mahkeme, ziynet alacağı talebinin ayrı bir dava konusu olduğu gerekçesiyle altınlar yönünden dosyayı Bakırköy 15. Aile Mahkemesine gönderdi.

Bunun üzerine Bakırköy 15. Aile Mahkemesinde görülen ve tanıkların dinlendiği dava sürecinde, düğünde takılan altınların tespiti için düğün görüntüsünün yer aldığı CD, bilirkişiye gönderildi.

Takı törenindeki anonslarla tespit çalışması yapıldı

Düğün videosu ve fotoğrafları üzerine yapılan incelemeye dair mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, düğün gününe ait 3 CD'nin incelendiği ancak görüntü kalitesinin düşük olması sebebiyle takılan altınlar ile paraların tespitinin mümkün olmadığı anlatıldı.

Takı töreni esnasında bir kişinin altınları anons etmesi üzerinden yola çıkıldığı belirtilen raporda, geline 12 burma bilezik ve para takıldığı, damada da para takıldığı belirtildi.

Görüntülerin kalitesinin düşük olması sebebiyle para miktarı anlaşılamadığı anlatılan raporda, 12 burma bileziğin fiyatının ise piyasada bulunan burma bilezik fiyatına göre hesaplandığı ifade edildi.

Yargılama sürecinde 9'uncu duruşmada dosyayı karara bağlayan mahkeme, davacı H.K'nin ziynet eşyalarını almak üzere açtığı davanın reddine karar verdi.

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