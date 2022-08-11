Bombalı eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen bombalı eylem hazırlığındaki "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.
GÜNCEL 11.08.2022, 17:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı." ifadelerini kullandı.
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