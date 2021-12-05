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Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.

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