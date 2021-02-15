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Blinken: 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinden PKK sorumlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

Blinken: 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinden PKK sorumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

ABD'nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Çavuşoğlu'nun Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

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