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Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir

10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir." ifadelerini yazdı.

Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

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