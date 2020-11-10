Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir." ifadelerini yazdı.

10 Kasım 2020 Salı 10:30