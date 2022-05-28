Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dikkati çekerek "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Rabb'im bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın." dedi.

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Aliyev ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün ise Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza attıklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında can Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına, Natavan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabb'im daim eylesin."