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Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur
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Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." diye konuştu.

Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi.

Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur." dedi.

Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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