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Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz, insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır." dedi.

Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Menemenlilere, "Maşallah, nedir bu hal, muhteşemsiniz, muhteşem." diye seslendi.

"Menemen bana şimdiden 2023'ün müjdesini veriyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Durmak yok, yola devam" sözlerini alandakiler de tekrarladı.

Partilileri de selamlayan Erdoğan, "Var olun, inşallah şimdiden gece gündüz demeden 2023'e hazırlanıp 2023'te de ben sandıkları patlatacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Menemen'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, geçen yıl yaşanan depremin ardından Bayraklı'da yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 dükkanı hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Bizde biliyorsunuz 'laf ola beri gele' yok. Biz sözü verdik mi verdik. 'Süratle bu deprem konutlarını bitirip sahiplerine teslim edeceğiz' dedik mi dedik ve zamanında da elhamdülillah teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Bayraklı'daki konut sayısını 1391'e ve dükkan sayısını da 302'ye tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, "Ayrıca yine Bayraklı'daki rezerv alanda 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa ediyoruz. Bunlardan 397'sini de yıl başına kadar tamamlayacağız. Böylece İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yaparak teslim etme sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz." bilgisini verdi.

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