Biz darbenin her türlüsüne karşıyız

çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hocalı Katliamının 29. yıldönümünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, bu katliamın aslında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Bir gece kalkıp da Hocalı'da, maalesef tanklarla toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın katledilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getiren Erdoğan, bunun Ermenistan'ın yapısının ne olduğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda Ermenistan'daki yapılan bu darbe girişimi. Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Burada şunu da çok açık söylemem lazım. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması bu da tabii kabul edilebilir bir şey değildir. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan'ın akıbeti belli olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."

Kovid-19 tedbirleri

Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."

Kanal İstanbul Projesi

"Kanal İstanbul'la ilgili kongrede 'İnadına yapacağız.' ifadesini kullandınız. Hem İBB Başkanı hem ana muhalefet liderinden itiraz geldi. Takvim belli mi?" şeklindeki soru üzerine, Erdoğan, "Başta Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz." yanıtını verdi.

"Ne bundan ana muhalefet anlar, ne bundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Biliyorsunuz bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde bir şeyler yapmak istiyoruz ve Boğaz'ın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bir Rumen tankerinin, özellikle Sarayburnu açıklarında yaşanan olay. Aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman Boğaz'ın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken hala bu ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemezük...' Ya siz neyi istiyorsunuz ki, neyi yaptınız ki bu ülkede? Hiçbir şeyleri yok. Şurada bir sel afeti oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul'un şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Bakın şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor, bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala, yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek? İnadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil. Benim 'çılgın proje' diye ifade ettiğim bir projedir. Şu anda bizim zaten projemiz hazırdır, alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek, diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü'nü izlediği gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya'yı izlediği gibi. Aynı şekilde biliyorsunuz Üsküdar'dan karşı tarafa Marmaray biliyorsunuz herkesi hayran bırakan bir proje ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor. Şu anda ben size bu dar vakit içerisinde neler yaptığımızı anlatacak değilim ama büyük kongremizde bunları anlatacağım."

"Biz icraat partisiyiz, laf partisi değiliz"

Erdoğan, doğum günü dolayısıyla sosyal medyada "İyi ki doğdun milletin adamı" etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine de bu hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de tabii ki onların hizmetkarı olmak için çok daha fazla çalışmanın inşallah gayreti içerisinde olacağım. Tüm arkadaşlarımla beraber gece gündüz demeden bu yolda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizim bir derdimiz var. O da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne nasıl çıkarırız? Bu tabii lafla olmuyor, icraatla oluyor. Biz zaten 18 senedir bir icraat ortaya koyduk. Biz icraat partisiyiz, laf partisi değiliz ama ana muhalefetin ortada icraatı yok, böyle bir durumumuz var. Şu anda buraya yine bir icraatı yapmaya geldik. O da Üsküdar Belediyemizin nasıl sahilde bir Nevmekanı varsa, bir diğer Nevmekanı da burada inşallah açıyor. Gayet nezih bir yer, gençlerimizin gelip dinleneceği, derslerini çalışacağız, ikramları kabul edeceği bir yer. Biz buyuz, farkımız bu." değerlendirmesini yaptı.