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Bitlis şehitlerine veda

Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bitlis şehitlerine veda

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa ŞentopCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, şehitlerin aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

Şehit askerlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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