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Birleşmiş Milletler 75. yıl dönümünü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenleyeceği seminerle kutluyor

Birleşmiş Milletler’in 75. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi seminer düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler 75. yıl dönümünü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenleyeceği seminerle kutluyor

 Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez tarafından verilecek seminer “Kaygı Çağında COVID, Çok Taraflılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (COVID, Multilateralism and Sustainable Development Goals) başlığını taşıyor. 21 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek seminer Zoom üzerinden takip edilebilecek.

Birleşmiş Milletler (BM), 75. yıl dönümünü ciddi ekonomik ve sosyal etkilere sahip, eşi görülmemiş bir küresel sağlık krizinin gölgesinde kutluyor. Birlikte hareket etmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, küresel iş birliğine olan desteğin sarsıldığı da bir gerçek. Peki, ülkeler bu dönemden birlikte çalışmaya yönelik daha kararlı ve güçlü bir şekilde mi çıkacak, yoksa güvensizlik ve izolasyon daha da mı büyüyecek?

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, bu soruları ve daha fazlasını 21 Ekim 2020 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın moderatörlüğünde, saat 14.00’te Zoom üzerinden yapacağı konuşmasında tartışmaya açacak.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBoğaziçi ÜniversitesiProf. Dr. Gökhan ÖzertanAlvaro Rodriguez
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