"Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır, Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum."

"Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bir kez daha Kocaeli'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtmesinin ardından, slogan atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara, "Ben de size aşığım." diye seslendi.

Başiskele'yi, Çayırova'yı, Derince'yi, Darıca'yı, Dilovası'nı, Gebze'yi, Gölcük'ü, İzmit'i, Kandıra'yı, Karamürsel'i, Kartepe'yi, Körfez'i selamlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her dönemde, bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için milletimizi Anadolu'dan kazımak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli. Orhan Gaziler'in sesine ses veren güzeller güzeli Kocaeli, Gazi Süleyman Paşa'nın, Akça Koca'nın adını, idealini, sevdasını taşıyan Kocaeli. Fetihler otağı, Fatihler yatağı Kocaeli. Gökyüzünde yıldızların gıpta ettiği Kocaeli. Yeryüzünde denizlerin imrendiği Kocaeli. Büyük acılar çektiği halde, büyük depremler, büyük yıkımlar gördüğü halde her defasında küllerinden yeniden dirilen, hayatta kalma azmini ve inancını asla kaybetmeyen yiğit Kocaeli. Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli. Sizleri yürekten selamlıyorum."

"AK Parti Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı." şeklinde konuştu.

"Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz"

"İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı." diyen Erdoğan, "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde yaralanan 1035 kişiden 3'ü ağır olmak üzere 24'ünün halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor"

İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz." ifadesini kullandı.