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Bir haftadır başta İstanbul ve Bursa birçok ilimiz artış eğilimde

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde." dedi.

Bir haftadır başta İstanbul ve Bursa birçok ilimiz artış eğilimde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde." dedi.

Koca, "Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi."

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