Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs korona corona
Seçimi öne almak söz konusu değil
Seçimi öne almak söz konusu...
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha...
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK kesintisiz izliyor
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK...
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi...
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa...

Bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan dille konuşması vahim

AK Parti Sözcüsü Çelik, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir." dedi.

Bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan dille konuşması vahim

Ömer Çelik, Twitter'dan, yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir AYM üyesi tarafından kullanılmasının utanç verici bir saygısızlık olduğunu belirterek şunları kaydetti: 

"Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez."

Türkiye'nin gerçek hukukçularının 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiklerini kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, gerçek hukukçuların demokrasiyi koruma mücadelesi verdiklerini, AYM üyesinin kullandığı dilin ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dili olduğunu bildirdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.