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BioNTech aşısında yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak
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BioNTech aşısında yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak

Sağlık Bakanı Koca, "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldık. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı.

BioNTech aşısında yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

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