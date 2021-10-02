İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.
Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu
Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit oldu.
02 Ekim 2021 Cumartesi 20:23