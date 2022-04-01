Binali Yıldırım: Batı'nın iki yüzlü tavrı nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın güven duyduğu tek ülke Türkiye oldu

Üsküdar Yerel Yönetimler Şenliğinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, (Rusya-Ukrayna) Savaşın çıkmaması, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

GÜNCEL 01.04.2022, 20:12
Binali Yıldırım: Batı'nın iki yüzlü tavrı nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın güven duyduğu tek ülke Türkiye oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Batı'nın iki yüzlü tavrı ve Amerika'nın topa girmemesi nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın güven duyduğu tek ülke Türkiye, tek lider, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onun için Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getirdik. Olmadı, barış müzakerecilerini İstanbul'da bir araya getirdik. İlk defa İstanbul müzakeresinde somut adımlar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız işin peşini bırakmıyor." dedi.

Üsküdar Belediyesince Çavuşdere Spor Sarayında düzenlenen Yerel Yönetimler Şenliğinde konuşan Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ilçede önemli projelere imza attığını ve emeğinin büyük olduğunu söyledi.

Yıldırım, Üsküdar'da yapılan hizmetleri tek tek anlatmaya gerek olmadığını, Üsküdarlıların bunu yaşayarak gördüğünü ve her seçimde partilerini iktidara taşıdığını kaydetti.

Türk halkının, AK Parti'yi 20 yıldır yerel yönetimler ve merkezi yönetimde iş başında tuttuğunu anlatan Yıldırım, "Biz de bu sorumluluğun bilincinde olarak gece gündüz demeden liderimiz, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üsküdar sıradan bir ilçe değildir. Üsküdar İstanbul'un özeti, İstanbul da Türkiye'nin özetidir. Anadolu'nun her yerinden vatandaşlarımız Üsküdar'da birlikte, kardeşçe yaşıyor." diye konuştu.

Yıldırım, Üsküdar'da AK parti olarak pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve bir çok proje kazandırdıklarını aktararak, "Üsküdar'a ne yapsak yakışır. Peki Üsküdarlı kardeşlerim, 2023'te yeni bir zafere hazır mısınız, imza atmaya var mısınız gençler, var mısınız AK kadınlar, var mısınız Üsküdar? Belediye başkanımız çıtayı koydu 60+1 ne güzel." ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının kalbi Bursa'da atacak"

Bu yıl Türk dünyasının kalbinin Bursa'da atacağını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türk dünyası ne demek biliyor musunuz? 300 milyon nüfus, 4,5 milyon kilometre kare coğrafya, 1,5 trilyon dolar yıllık gayri safi hasıla yani milli gelir, 550 milyar dolar ticaret. Balkanlar, Anadolu, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'da yerleşik 300 milyondan bahsediyoruz. İşte böylesine büyük bir coğrafyada yaşlısı, genci, kadını, erkeği, herkesin gözü kulağı Türkiye'de, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söyleyeceğine dikkat kesilmişler ve takip edilmektedirler. Bunun verdiği sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunu bilen emperyal güçlerin odağında da Recep Tayyip Erdoğan var, AK Parti var. Ne yaparsa yapsınlar, ister dışarıdan ister içeriden, üçlü, beşli, altılı, sekizli, dokuzlu, kaç tane ortak olursa olsun topu birden gelsin, 2023'te hak ettikleri yenilgiyi tekrar tadacaklar. Bundan endişeniz var mı?"

"İlk defa İstanbul müzakeresinde somut adımlar atıldı"

Binali Yıldırım, Türk ve İslam coğrafyasının Erdoğan'dan ve Türkiye'den çözüm beklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece Türk dünyası mı, sadece İslam dünyası mı? İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşında BM, Avrupa, Amerika ve Çin hiçbir şey yapamadı ve ciddi bir adım atamadı. Orada da savaşın çıkmaması, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız, 35 gündür bu savaş devam ediyor, 40'ta fazla dünya lideri ile ya yüz yüze ya da telefonla görüşerek bu krizi sona erdirmek için var gücüyle çalışıyor. Buna yakından şahidim. Batı'nın iki yüzlü tavrı ve Amerika'nın topa girmemesi nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın güven duyduğu tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onun için Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getirdik. Olmadı, barış müzakerecilerini İstanbul'da bir araya getirdik. İlk defa İstanbul müzakeresinde somut adımlar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız işin peşini bırakmıyor. Zira bu krizin ve savaşın kazananı yok. Savaşlar hep kötüdür. En kötü barış bile savaştan daha iyidir. Şiddetin, anarşinin ne bedelleri olduğunu yaşayarak yıllardır gören bir milletiz."

"Türkiye'yi gelecek yüz yıla hazırlayacak eserleri tek tek hayata geçirdik"

Binali Yıldırım, geçen seçimlerden Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıyla çıktığının altını çizerek, yine ilk günkü aşkla 2023-2024 seçimlerine emin adımlarla hazırlandıklarını ve bu seçimlerden de başarıyla çıkacaklarını söyledi.

AK Parti'nin son 20 yılda bütün hayal kırıklıklarını sona erdirdiğini ve bugüne kadar Türkiye'yi gelecek yüz yıla hazırlayacak eserleri tek tek hayata geçirdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Seçimlerden sonra bir İstanbullu paylaşım yapmış gördüm, çok üzüldüm. 'Başkan Ekrem İmamoğlu, Allah razı olsun Marmaray'ı yaptın, çok güzel olmuş, eline sağlık.' diyor. İşte böyle, bir hal var memlekette. Önemli değil, biz hizmeti vatandaş için yapıyoruz. Biliyoruz ki vatandaş da biliyor hem de çok iyi biliyor. 15 sefer tartıya çıkmışız, milletin onayını almışız. 16'ncı sefere hazır mıyız Üsküdar? Ne yaparsa yapsınlar biz hazırız, kim gelirse gelsin. İster yuvarlak masa, ister dört köşeye yapsınlar, ister arka arkaya yürüsünler, ister kol kola girsinler, hiç fark etmez. Biz buradayız, milletin içindeyiz, milletimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İşte Üsküdar 2023 ve 2024'e hazır."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise hedeflerinin 2023 olduğunu dile getirerek, "Şu anda 2024 gündemimizde değil. Bizim 2023'ü hiçbir sıkıntıya kalmadan geçmemiz lazım. Büyük bir iddiayla söylüyorum, 2023 haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde bugüne kadar aldığımız oyların en az 10 puan üzerinde alacağımıza yürekten inanıyorum Üsküdar, İstanbul ve Türkiye'de. Üsküdar'da hedefimiz 60+1'dir." diye konuştu.

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