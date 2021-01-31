Bilim kurulları Kovid-19'la mücadeledeki yol haritasının belirlenmesinde etkin rol oynadı

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), dünyaya yayılmaya başlamasının ardından, salgınla mücadele tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla virüs Türkiye'de görülmeden önce Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2020'de Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Kurulda, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, anesteziyoloji ve reanimasyon, acil tıp, tıbbi mikrobiyoloji alanlarından öğretim üyeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yöneticileri yer aldı.

Salgın sürecinin toplum üzerindeki psikolojik etkilerinin araştırılması ve halk sağlığı çalışmalarına destek sağlanması amacıyla 7 Haziran 2020'de Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu.

Bu kurulda sosyoloji, psikoloji, iletişim, psikiyatri, halk sağlığı ve tıp tarihi alanlarında öğretim üyeleri ile Sağlık Bakanlığı yöneticileri bulundu.

Bakan Koca'nın başkanlığında geçen yıl 59 kez toplanan bilim kurullarınca Kovid-19'la mücadelede izlenecek yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılırken, kurul üyeleri medya aracılığıyla vatandaşların doğru bilgilendirilmesi görevini de üstlendi.

Kovid-19 rehberi hazırlandı

Geçen yıl birçok önemli kararın alınmasında etkin rol oynayan Bilim Kurulu üyeleri, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye uçuşların durdurulması, yurt dışından gelenlerin 14 gün karantinada tutulması, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması, eğitime ara verilmesi, otel, kafe, restoran, yurt, huzurevi ve benzeri yerlerde çeşitli tedbirlerin uygulanması gibi tavsiyelerde bulundu.

Kurulun çalışmaları sonucunda, özellikle sağlık çalışanlarının Kovid-19 hakkında bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan "2019-nCoV Hastalığı Rehberi", 14 Ocak 2020'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Rehberde, "enfeksiyona ilişkin genel bilgiler", "vaka tanımı ve vaka yönetimi", "enfeksiyon kontrolü ve izolasyon", "hasta bakımı ve tedavisi", "vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler" gibi bölümler yer aldı.

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Çinli bir havayolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları 22 Ocak 2020'de durduruldu.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, 31 Ocak 2020'de Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Bu kapsamda Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan uçak, 1 Şubat 2020'de Etimesgut Havaalanı'na indi.

Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu

Bilim Kurulu'nun önerisiyle 5 Şubat 2020'den itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

Aktif olan 19 uluslararası hava limanında yurt dışından gelen bütün yolculara 6 Şubat 2020'den itibaren termal kamera kontrolü başlatıldı.

Türkiye-İran hudut kapıları kapatıldı

Virüsün İran'da da görülmesi üzerine sınırda da gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.

İran'daki Kovid-19 salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile "hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderildi.

Ayrıca, İran'daki Türk vatandaşları 25 Şubat 2020'de Türkiye'ye getirildi.

Öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yapıldı

Bunun yanı sıra tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Kredi Yurtlar Kurumuna Çin'den gelmesi muhtemel öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, üzerinden turizm bölgeleri ve tur operatörlerine yönelik alınması gereken önlemler aktarıldı.

Ayrıca, halka yönelik kolay anlaşılabilir sunumlar hazırlandı, bu amaçla sosyal medya etkin olarak kullanıldı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden sonraki tedbirler

Bakan Koca, 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı. Aynı gün yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ortak basın açıklamasıyla yeni tedbirleri açıkladı.

Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını mart değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

Koca'nın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın da katıldığı 13 Mart 2020'deki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ilave tedbirler açıklandı.

Bu çerçevede, hastanelerde ziyaret kısıtlaması yapıldı. İlaçlarını raporla alan yaşlılar ve kronik hastalığı olanların rapor süresi dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenleme yapıldı.

Mart ve nisanda düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans gibi etkinlikler geçici süreyle ertelendi. Vatandaşların yurt dışına kesinlikle çıkmaması konusunda uyarı yapıldı.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması kararı verildi. Bu kişilerin sağlık muayenesinden geçirilip tedavileri yapıldıktan sonra ceza infaz kurumuna alınması kararlaştırıldı. Cezaevleri görüşleri 2 hafta süreyle ertelendi.

Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Hattı'nın koronavirüsle ilgili bilgi verecek bir hatta dönüştürülmesi kararlaştırıldı.